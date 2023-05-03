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Австрийская партия свободы потребовала от властей отказаться от санкций против РФ

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Фото: Global Look Press/IMAGO/photonews.at/Georges Schne
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Австрийская партия свободы (АПС) требует от властей немедленно отказаться от антироссийских санкций и снизить налоги на основные продукты питания, энергию и топливо. Об этом в среду, 3 мая, заявил лидер правонационалистической партии Герберт Кикль.

«Уровень инфляции в Австрии явно выше, чем во многих других странах ЕС. Экстремальная инфляция в Австрии не «свалилась с неба», драйвером цен номер один является ошибочная политика правительства», — приводятся его слова в пресс-релизе на сайте партии.

Политик упрекнул правительство в том, что теперь значительная часть наседания не может позволить себе повседневную жизнь, а многие становятся беднее.

Он призвал принять эффективные меры, в частности снизить налоги на основные продукты питания, энергию и топливо, сдерживать рост стоимости аренды жилья, а также отказаться от антироссийских санкций. Кикль назвал ограничительные меры против Москвы саморазрушительными для Вены. По его мнению, «они только заставляют страдать население».

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Ранее, 13 апреля, сообщалось, что большинство жителей Австрии испытывают беспокойство из-за растущих расходов на электроэнергию и газ.

Еще в феврале посол РФ в Вене Дмитрий Любинский в интервью «Известиям» рассказал, что австрийцы в полной мере ощутили негативные последствия санкций в повседневной жизни. По его словам, ограничения привели к целому комплексу проблем в энергетике, инфляции и подорожанию жизни в стране.

До этого, в октябре 2022 года, депутат от Австрийской партии свободы Хуберт Фукс назвал антироссийские санкции смертельным ударом по экономике как Австрии, так и Евросоюза (ЕС) в целом.

Австрия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада после начала спецоперации РФ.

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