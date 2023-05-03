Австрийская партия свободы (АПС) требует от властей немедленно отказаться от антироссийских санкций и снизить налоги на основные продукты питания, энергию и топливо. Об этом в среду, 3 мая, заявил лидер правонационалистической партии Герберт Кикль.

«Уровень инфляции в Австрии явно выше, чем во многих других странах ЕС. Экстремальная инфляция в Австрии не «свалилась с неба», драйвером цен номер один является ошибочная политика правительства», — приводятся его слова в пресс-релизе на сайте партии.

Политик упрекнул правительство в том, что теперь значительная часть наседания не может позволить себе повседневную жизнь, а многие становятся беднее.

Он призвал принять эффективные меры, в частности снизить налоги на основные продукты питания, энергию и топливо, сдерживать рост стоимости аренды жилья, а также отказаться от антироссийских санкций. Кикль назвал ограничительные меры против Москвы саморазрушительными для Вены. По его мнению, «они только заставляют страдать население».

Ранее, 13 апреля, сообщалось, что большинство жителей Австрии испытывают беспокойство из-за растущих расходов на электроэнергию и газ.

Еще в феврале посол РФ в Вене Дмитрий Любинский в интервью «Известиям» рассказал, что австрийцы в полной мере ощутили негативные последствия санкций в повседневной жизни. По его словам, ограничения привели к целому комплексу проблем в энергетике, инфляции и подорожанию жизни в стране.

До этого, в октябре 2022 года, депутат от Австрийской партии свободы Хуберт Фукс назвал антироссийские санкции смертельным ударом по экономике как Австрии, так и Евросоюза (ЕС) в целом.

Австрия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада после начала спецоперации РФ.