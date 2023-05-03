Презентация новой книги военного эксперта Скотта Риттера «Гонка разоружения» пройдет в городах России. Книга издана медиагруппой «Комсомольская правда» при содействии Александра Зырянова, генерального директора Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.

Автор книги Скотт Риттер — бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по оружию, ныне независимый военный эксперт, регулярно выступает с критикой в адрес США и НАТО, западных поставок оружия на Украину и дальнейшего разжигания украинского кризиса. Его комментарии часто публикуют российские СМИ: телеканалы RT, Первый, Комсомольская правда и многие другие.

Книга «Гонка разоружения» повествует об истории заключения и исполнения обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) в конце 1980-х.

На страницах книги автор показывает отношение американского правительства к вопросам разоружения и контроля ядерного оружия, делится воспоминаниями о работе инспекторов по контролю вооружений со стороны США на Воткинском заводе, рассказывает о жизни американцев в сердце Удмуртии и своих впечатлениях об СССР.

Однако, возможно, главный вывод из книги Риттера заключается в том, что она подает пример в то время, когда призрак новой мировой войны становится все более неизбежным. Сегодня, когда отношения между Москвой и Вашингтоном почти не существуют, самое время поразмыслить над опытом Риттера, чтобы вернуть обе стороны к тонкому искусству дипломатии.