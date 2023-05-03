Реклама
Прямой эфир
Мир
В Словакии ужесточат требования к украинцам для получения пособий
Политика
В Госдуме заявили о невозможности переговоров с режимом Зеленского
Мир
В Одессе переименовали Суворовский и Малиновский районы
Спорт
Кудерметова обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Мадриде
Происшествия
Не выходивший на связь вертолет Ми-2 совершил посадку в Забайкалье
Мир
Послы ЕС одобрили выделение €1 млрд на закупки боеприпасов для Украины
Мир
Визит Зеленского в Германию могут отменить из-за утечки в СМИ
Культура
Майкл Дуглас получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля
Интернет и технологии
Росавиация создаст аналог Flightradar24 для беспилотников
Мир
Финляндия отказалась передавать Украине свои истребители
Мир
Захарова заявила о росте угрозы терроризма из-за распространения оружия с Украины
Экономика
Россияне стали чаще брать кредит на первый взнос по ипотеке
Происшествия
В Кремле сообщили о попытке атаки дронов на резиденцию Путина

Ученые в США заявили о пользе использования интернета для снижения риска деменции

JAGS: пользование интернетом свыше 6 минут в день снижает риск деменции после 50 лет
0
Фото: Global Look Press/Thomas Born
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Использование интернета более шести минут в день ежедневно снижает риск развития деменции у людей старше 50 лет. Об этом говорится в статье ученых из Нью-Йоркского университета, опубликованной 3 мая в Journal of the American Geriatrics Society (JAGS), посвященной проблемам старения.

Исследование проводилось 17 лет среди более чем 18 тыс. американцев, не страдающих деменцией. Добровольцам было от 50 лет до 64,9 года.

Изучалась связь между использованием интернета, образованием, расовой и этнической принадлежностью, полом и поколением. Итоги научной работы были подведены в ноябре 2022 года.

Оказалось, что регулярное использование интернета снижало риск развития деменции по сравнению с нерегулярным использованием Сети примерно на 50%, отмечает «Газета.Ru».

Полученный результат не зависел от уровня образования, пола или расовой принадлежности человека. Самый низкий риск деменции был у тех, кто использовал интернет в диапазоне от 10 минут до двух часов ежедневно, говорится в публикации.

Медики отметили, что для изучения вредных последствий чрезмерного использования интернета необходимы дополнительные доказательства.

Цвет надежды: вещества из красной рыбы помогут создать средство от деменции
Как новый препарат сможет предотвращать болезнь Альцгеймера на ранних стадиях

Ранее в среду врач-невролог, директор Клиники нервных болезней им. А.Я. Кожевникова Сеченовского университета, профессор Владимир Парфенов указал на то, что развитие надвигающейся деменции, характеризующейся снижением познавательной деятельности, можно замедлить благодаря регулярной физической активности.

Также снижает риск деменции режим сбалансированного питания и приема витаминов. Кроме того, не стоит забывать и о регулярной умственной активности.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023