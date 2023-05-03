Ученые в США заявили о пользе использования интернета для снижения риска деменции
Использование интернета более шести минут в день ежедневно снижает риск развития деменции у людей старше 50 лет. Об этом говорится в статье ученых из Нью-Йоркского университета, опубликованной 3 мая в Journal of the American Geriatrics Society (JAGS), посвященной проблемам старения.
Исследование проводилось 17 лет среди более чем 18 тыс. американцев, не страдающих деменцией. Добровольцам было от 50 лет до 64,9 года.
Изучалась связь между использованием интернета, образованием, расовой и этнической принадлежностью, полом и поколением. Итоги научной работы были подведены в ноябре 2022 года.
Оказалось, что регулярное использование интернета снижало риск развития деменции по сравнению с нерегулярным использованием Сети примерно на 50%, отмечает «Газета.Ru».
Полученный результат не зависел от уровня образования, пола или расовой принадлежности человека. Самый низкий риск деменции был у тех, кто использовал интернет в диапазоне от 10 минут до двух часов ежедневно, говорится в публикации.
Медики отметили, что для изучения вредных последствий чрезмерного использования интернета необходимы дополнительные доказательства.
Ранее в среду врач-невролог, директор Клиники нервных болезней им. А.Я. Кожевникова Сеченовского университета, профессор Владимир Парфенов указал на то, что развитие надвигающейся деменции, характеризующейся снижением познавательной деятельности, можно замедлить благодаря регулярной физической активности.
Также снижает риск деменции режим сбалансированного питания и приема витаминов. Кроме того, не стоит забывать и о регулярной умственной активности.