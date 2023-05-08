Ночь перед Победой

Даже в начале 1945 года многие советские граждане не думали о скорой победе в Великой Отечественной войне. Да, Красная армия и союзники наступали, активно вытесняя немецких солдат с оккупированных территорий, но проявлений мирной жизни почти не было. Страна не спала почти четыре долгих и мучительных года, война прокатывалась по ней в разные стороны, не забыты были ежедневные обстрелы и кровопролитные бои. Жизнь десятков тысяч сел, деревень и городов была перевернута. Всё, даже в глубоком тылу, было подчинено нуждам фронта.

Но в апреле 1945-го успехи на фронте стали причиной первых ростков мирной жизни — в Москве начали убирать баррикады, благоустраивать дворы и озеленять улицы. Самым главным признаком грядущей победы для жителей города стало снятие режима затемнения — светомаскировки, которая позволяла спрятать от вражеской авиации объекты критически важной инфраструктуры. Впервые за долгое время столица вновь засияла в свете уличных фонарей и витрин магазинов.

Не обошли стороной Москву и массовые первомайские мероприятия — военный и физкультурный парады. В крупных городах СССР освобождение каждой территории от армии вермахта сопровождалось сообщениями по радио, салютами и концертами, а это с конца апреля случалось чуть ли ни ежедневно. По словам очевидцев, каждый радиоэфир был для жителей Советского Союза праздником, каждое сообщение — надеждой на то, что одна из самых страшных страниц в истории страны, да и всего мира, наконец-то будет перевернута.

Тем временем в пригороде Берлина, небольшом городке Карлсхорст, собрались сотни журналистов из разных стран, готовых запечатлеть эпохальное событие — подписание акта о капитуляции Германии. И 8 мая в 22:43 по европейскому времени (9 мая в 00:43 по московскому) оно свершилось.

Традиционно радио в СССР работало до полуночи, но не в ночь с 8 на 9 мая — в этот раз оно вещало до четырех утра. В два часа ночи Юрий Левитан — «голос эпохи», или «голос Победы», как называли его впоследствии историки — объявил, что через несколько минут прозвучит важное сообщение. И в 2:10 он объявил именно то, чего жители Советского Союза ждали долгие, невыносимые 1418 дней и ночей.

«Война окончена! Фашистская Германия полностью разгромлена!» — это сообщение выходило в эфир многократно, примерно каждый час следующего дня. Всю страну — от самых маленьких сел до крупнейших городов — охватило ликование. Миллионы человек выбегали на улицу, плакали, обнимались, не веря своему счастью. Главных виновников торжества — военных — качали, носили на руках и не переставали благодарить.

День только начинался, а на центральных улицах столицы уже не было свободного места. Их заполнили люди, которые двигались непрекращающимся потоком в сторону Красной площади. Повсюду слышалась музыка, артисты пели и танцевали на крышах грузовиков и машин, а по радио выступали поэты, писатели и политики. Люди собирались у посольств США и Великобритании и благодарили союзников за помощь.

В 21:00 по радио с речью выступил Иосиф Сталин, а после Юрий Левитан зачитал последний военный приказ об окончательной победе. Интересно, что «голос эпохи» должен был сделать это из студии, которая находилась в пяти минутах от Красной площади, но из-за скопления людей не сумел добраться туда. В итоге свой главный текст Юрий Левитан записал прямо из кремлевской студии.

Автор — обозреватель «Известий», магистр исторических наук