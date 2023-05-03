Пригожин заявил, что контрнаступление украинских войск уже фактически началось

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в среду, 3 мая, заявил, что наступление украинских войск фактически началось. Аудиозапись заявления опубликована в Telegram-канале его пресс-службы.

«Я считаю, что наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось. <…> Когда это перейдет в активную фазу? Думаю, что в ближайшее время, может быть дни», — отметил Пригожин.

По его словам, наблюдается высочайшая активность вражеской авиации по периметру и внутри российского фронта.

Глава ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что Киев активизировался и за пределами исторических границ страны.

В конце апреля Пригожин также предполагал, что ВСУ пойдут в контрнаступление после 2 мая, когда пройдут дожди. Он подчеркнул, что для наступления нужны определенные погодные условия.

В том же месяце президент Украины Владимир Зеленский подтвердил планы о контрнаступлении Киева и выразил уверенность, что ВСУ удастся захватить Крым. Он добавил, что успех украинской армии во многом будет зависеть от поставок западного оружия.

3 мая Зеленский выразил уверенность в том, что Запад поставит Киеву боевые самолеты, когда ВСУ перейдут в наступление. Его сроков он не привел, но сказал, что наступательные действия скоро начнутся.

Между тем заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров 28 апреля отметил, что Россия готова отразить любое контрнаступление.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.