Экс-биатлонистка сборной Украины Бех восстановила российское гражданство

Экс-биатлонистке сборной Украины Екатерине Бех вернули гражданство РФ. Эту информацию 3 мая подтвердил глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

«Екатерина действительно сегодня была восстановлена в гражданстве РФ. Она будет тренироваться в группе Куваева и Спиридонова в сборной Московской области», — цитируют «РИА Новости» слова Нуждова.

Спортсменка до 2018 года вызывалась в юниорскую сборную России. В том же году перешла в команду Украины, откуда ее отчислили из-за ситуации в стране. В ноябре Бех получила вид на жительство в России.

Бех сейчас 24 года, в августе 2022-го она была включена в состав сборной Московской области. В сентябре спортсменка выступила на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах и на летнем чемпионате России.