Отопительный сезон не возобновят в соцучреждениях Нижнего Новгорода
В Нижнем Новгороде в социальных учреждениях не будут возобновлять отопительный сезон из-за майских заморозков. Причину ИА «НьюсНН» назвали в пресс-службе городской администрации.
Там пояснили, что снова включить отопление в подобных организациях невозможно из-за особенностей городского централизованного теплоснабжения. В большей части учреждений социальной сферы нет технической возможности включения отопления в индивидуальном порядке, сказали в мэрии.
В многоквартирные дома Нижнего Новгорода также не будут возобновлять подачу тепла.
Отопительный сезон завершился в Нижнем Новгороде 24 апреля. Однако жители города массово жалуются на холод в квартирах.
Ранее, 2 мая, сообщалось, что власти города Первомайска в Нижегородской области все же решили дать отопление в квартирах. Подача отопления продлится до особого распоряжения.