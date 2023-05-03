Попавшую в больницу женщину после укуса змеи в Подмосковье выписали
Женщину, которую укусила ядовитая змея, выписали из люберецкой больницы. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.
В сообщении отмечается, что девушка поступила в люберецкую областную больницу в тяжелом состоянии, врачи почти две недели боролись за ее жизнь. У пострадавшей наблюдались массивный отек и гематома левой руки в месте укуса.
За время лечения пациентке перелили около 6 л компонентов крови. Всё это позволило остановить разрушительные процессы в организме, которые начались из-за попадания в кровь змеиного яда.
Специалисты констатировали, что после проведенного лечения все системы и органы девушки пришли в норму, отек спал, а гематома на руке начала проходить. Сейчас она выписана домой.
О госпитализации женщины после укуса змеи стало известно 19 апреля. По данным «Известий», она оборудовала домашний серпентарий, чтобы, вероятно, выращивать рептилий для продажи.
Ранее, 17 апреля, эпидемиолог Михаил Лебедев рассказал, как действовать в случае укусов ядовитых змей, а также клещей, ос и пчел. По его словам, к месту укуса необходимо приложить что-то холодное и постараться не двигать конечностью, чтобы замедлить распространение яда. Также нужно наложить тугую повязку, пить много воды и сразу вызвать бригаду скорой помощи.