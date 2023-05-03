Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Тори Боуи умерла в возрасте 32 лет
Американская олимпийская чемпионка по легкой атлетике Тори Боуи умерла в возрасте 32 лет, передает агентство Icon Management, клиенткой которого была спортсменка.
«Мы вынуждены с прискорбием сообщить о том, что Тори Боуи скончалась. Мы потеряли клиента, дорогого друга, дочь и сестру. Тори была чемпионкой… лучом света, который сиял так ярко!» — говорится в сообщении компании в Twitter 3 мая.
Причины смерти Боуи не разглашаются. Известно, что спортсменка была найдена мертвой в своем доме во Флориде.
Соболезнования выразили американский легкоатлет Ноа Лайлс, Международная ассоциация легкоатлетических федераций, бывшая британская легкоатлетка Джейд Джонсон и другие.
Тори Боуи родилась в Сэнд-Хилле (штат Миссисипи). Она начала заниматься легкой атлетикой, еще когда училась в средней школе, где также играла в женский баскетбол. За всю свою спортивную карьеру ей удалось стать трехкратным призером Олимпийских игр.