Пашинян прокомментировал закрытие неба Турции для армянских самолетов

Закрытие воздушного пространства Турцией для самолетов армянских авиакомпаний является проблемой для Армении, заявил на правительственном часе в парламенте президент страны Никол Пашинян 3 мая.

«Да, есть проблема. Ну извините, чья эта проблема? Это наша проблема. Те, кто закрывает наши дороги, они вообще не имеют никаких проблем», — ответил он на соответствующий вопрос одного из оппозиционных депутатов.

Ранее в этот день министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, подтвердил закрытие турецкого воздушного пространства для полетов из Армении в третьи страны. При этом он указал на то, что данный запрет будет действовать до тех пор, пока «провокации со стороны Армении против Турции и Азербайджана» не прекратятся.

Речь идет об установке 25 апреля в Ереване памятника лицам, участвовавшим в операции «Немезис» , целью которой было отомстить организаторам геноцида армян.

По данным армянских историков, в Османской империи в период с 1915 по 1923 год было уничтожено около 1,5 млн армян. Факт геноцида признали более 20 стран.