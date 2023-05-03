Меры защиты от кори введут на время экзаменов в ростовских школах
В школах Ростова-на-Дону будут действовать особые меры защиты, чтобы предотвратить вспышку кори в период ЕГЭ и ГИА. Об этом рассказала начальник городского управления образования Виктория Чернышова.
По ее словам, на входе в школы всем ученикам и учителям будут измерять температуру. Обработку рук сделают обязательной. В аудиториях на время экзаменов установят рециркуляторы. Врачи и медсестры будут дежурить в каждом пункте сдачи экзаменов.
Чернышова попросила родителей следить за самочувствием своих детей. Если у ребенка поднялась высокая температура, лучше отвести его к врачу, а экзамен сдать в резервный день, пишет RostovGazeta.
Ранее, 3 мая, в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что выпуск вакцин против кори идет в России опережающими темпами. Ожидаются дополнительные поставки в регионы. За последнюю декаду апреля в гражданский оборот было выпущено более 550 тыс. доз вакцины российского производства.