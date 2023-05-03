Valve сообщила об обновленной системе отображения трейлеров в Steam

В Steam обновили принципы отображения трейлеров на страницах игр и добавили возможность включить ролик в определенную категорию. О нововведениях рассказала компания Valve 3 мая.

«Среди изменений — обновленная логика, определяющая порядок отображения трейлеров и скриншотов, а также возможность указать для каждого трейлера категорию, которая тоже будет видна пользователям», — следует из сообщения, опубликованного на сайте компании.

В Valve считают, что после нововведений игрокам будет намного проще найти видео с геймплеем или перейти к скриншотам. Это объяснили тем, что за годы разработки у многих игр накопилось большое число видео, в результате чего потенциальным покупателям стало сложнее находить скриншоты.

Ранее разработчики могли добавить множество роликов, заполнив ими все окна. Теперь для удобства авторы игр должны выбрать два самых важных трейлера и вставить их. В компании пользователям посоветовали сразу показывать геймплей, чтобы завлечь аудиторию.

У трейлеров вместе с этим появятся категории и название. Это значительно облегчит навигацию игроков и позволит понять, что ждет в приготовленном ролике, отметили в компании. Категории будут состоять из основной, являющейся общей категорией, к которой относится большинство трейлеров; тизеров, которые часто публикуются при анонсе игры; геймплеев, а также интервью.

Как отметила Valve, изменения будут удобны и для разработчиков, поскольку до этого им не всегда было ясно, какой подход к трейлерам удобнее применять для геймеров.

Ранее, 24 марта, сообщалось, что состоявшийся релиз ремейк хоррор-игры Resident Evil установил рекорд серии по количеству одновременных игроков в Steam. Так, число активных игроков в первый день после выхода составило более 135 тыс. человек. При этом проект получил более 3 тыс. отзывов от пользователей Steam, 93,8% из которых были положительными.