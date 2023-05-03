Ремонт улицы Пушкина стартовал в Пензе
В Пензе приступили к ремонту дороги на улице Пушкина на отрезке от улицы Бекешской до улицы Московской. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.
Протяженность ремонтируемого отрезка составляет 2,7 км. Подрядчик приведет в порядок 42 тыс. кв. м проезжей части и 18 тыс. кв. м тротуаров.
Как уточняет ИА «Пенза-Пресс», в перечень ремонта входят обновление дорожного покрытия, замена бордюров, нанесение разметки.
Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По этому же нацпроекту в городе сейчас ремонтируют улицы Чаадаева, Кордон Сурка, Бакунина и 3-й проезд Бурмистрова.
В конце марта сообщалось, что в Пензе проведут реконструкцию Парка имени Белинского. За благоустройство территории ранее проголосовали жители области.