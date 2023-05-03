Кудерметова обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Мадриде
Россиянка Вероника Кудерметова 3 мая вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.
В четвертьфинале она обыграла третью ракетку мира Джессику Пегулу из США. Матч закончился со счетом 6:4, 0:6, 6:4 в пользу Кудерметовой.
Для нее это самое большое достижение на турнирах серии WTA 1000. До этого она доходила до четвертьфинала турниров в Индиан-Уэллсе и Гвадалахаре.
В следующей игре Кудерметова встретится с победителем встречи между полячкой Игой Свёнтек и хорваткой Петрой Мартич.
Накануне россиянин Карен Хачанов обыграл соотечественника Андрея Рублева в четвертом круге турнира в Мадриде со счетом 7:6 (10:8), 6:4. За выход в полуфинал он сыграет с испанцем Карлосом Алькаросом.