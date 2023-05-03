Ученые назвали экстравертов более благополучными по сравнению с интровертами

Ученые из Университетов Нового Южного Уэльса (Австралия) и Стэнфордского (США) сообщили, что экстраверты психологически более благополучны по сравнению с интровертами. Соответствующие выводы представлены в журнале Scientific Reports.

Специалисты взяли за основу для своей работы данные другого исследования с использованием интегративной нейробиологии эмоций, в котором приняли участие 1017 человек.

Ученые выяснили, что при первичной оценке благополучия ключевым показателем оказалась экстравертированность человека. Согласно исследованию, экстраверты чаще интровертов оценивали свой прошедший год как более благоприятный для них.

Исследователи предположили, что такое восприятие может быть связано с тем, что общительные люди имеют больше социальных контактов. Данный фактор способствует поддержанию или улучшению психологического состояния экстравертов по прошествии времени.

Кроме того, среди факторов благополучного психологического состояния выделялись уровень невротизации, добросовестность и способность к когнитивной переоценке себя.

Также ученые выявили положительную корреляцию между психологическим благополучием и частотой физических упражнений, низким индексом массы тела, отказом от курения и волонтерством.

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