Легковушка сбила пешехода на дороге в Орле
В Орле молодой автомобилист за рулем легковушки сбил мужчину, который шел по дороге. Об этом сообщает УГИБДД УМВД России по региону.
Авария произошла поздно вечером 2 мая на улице Комсомольская. Предварительно установлено, что 25-летний водитель ВАЗ-2112 в районе дома № 200 сбил пешехода, который двигался по проезжей части во встречном направлении.
В результате ДТП мужчина 1961 года рождения получил различные травмы, пишет InfoOrel.ru. Его госпитализировали в медучреждение. Обстоятельства наезда устанавливаются.
26 апреля на 338-м км трассы М-2 «Крым» в Орловской области грузовой автомобиль «КамАЗ» сбил мальчика-подростка. Авария случилась на пешеходном переходе.