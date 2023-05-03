Лоукостер Transavia отменил 42 рейса из-за нехватки самолетов
Нидерландская бюджетная авиакомпания Transavia, входящая в холдинг Air France-KLM, отменила 42 авиарейса до воскресенья из-за нехватки самолетов. Об этом 3 мая сообщил портал Dutch News.
Речь идет о полетах в страны Южной Европы и обратно.
Отменен 21 рейс из голландских аэропортов Схипхол, Эйндховен и Роттердам, а также 21 обратный рейс. Проблема коснется 8 тыс. пассажиров.
По мнению менеджмента Transavia, причина нехватки самолетов кроется в их долгом техническом обслуживании. Отмечается, что три новых лайнера, заказанных перевозчиком, будут поставлены позже оговоренного срока.
В конце апреля администрация аэропорта Схипхол обратилась к авиакомпаниям с просьбой отменить часть рейсов и закрыть возможность бронирования на 2–8 мая.
В конце декабря 2022 года плохая погода в Южной Корее привела к отмене почти 500 авиарейсов. На юге страны морозы сопровождались сильными снегопадами.