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В Туве умер не сумевший эвакуироваться из-за снегопада турист

СК: в Туве умер турист, которого не смогли эвакуировать из-за снегопада
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Фото: t.me/suskrfpotyva
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В Туве умер член туристической группы, которого не смогли эвакуировать из Бай-Тайгинского района из-за снегопада. Об этом в среду, 3 мая, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по региону.

«В правоохранительные органы поступило сообщение о смерти в труднодоступной горно-таежной местности 33-летнего туриста, прибывшего из Красноярского края. По данному факту следственными органами <…> незамедлительно организована доследственная проверка», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Там добавили, что для установления причины смерти мужчины будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в этот день в региональном главке МЧС сообщали, что одному из участников группы в местечке Монгулек стало плохо. На место вылетел вертолет с медиками и спасателями. Однако борт не удалось посадить из-за плохих метеоусловий. В итоге на помощь мужчине они отправились на машине.

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В начале марта турист из Тулы погиб в результате неудачной попытки восхождения на вершину горы Эльбрус. Как узнали «Известия», в поход он отправился без специального снаряжения. Его тело обнаружили на высоте 5,2 тыс. м. Вместе с мужчиной попытку восхождения предприняла его знакомая. Она почувствовала себя плохо на высоте 4,3 тыс. м и отправилась обратно.

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