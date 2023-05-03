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Во Франции пенсионеру вынесли приговор за оскорбляющий Макрона плакат

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Фото: REUTERS/Hans Lucas
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Во Франции 77-летнему жителю коммуны Сен-Аньян назначили наказание после того, как он повесил перед своим домом плакат с надписью «Макрон, мы тебя разозлим». Об этом в среду, 3 мая, сообщила газета L'Éveil Normand.

При этом пенсионер не находился под стражей в силу своего возраста.

Сам мужчина рассказал, что повесил плакат для того, чтобы высказать претензии к президенту республики Эммануэлю Макрону. Согласно его мнению, лидер страны «недостаточно уважает население».

В публикации также отмечается, что в прошлом житель был муниципальным советником.

Пенсионеру назначили посещения курсов гражданства. Эта мера является альтернативой наказанию по ст. 433-5-1 УК Франции («Оскорбление главы государства»). Преступление наказывается лишением свободы сроком на один год и штрафом в размере €15 тыс.

Автор статьи добавил, что жандармы изъяли плакат и уничтожили.

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Ранее, в марте, издание Voix du Nord сообщило, что во Франции в отношении женщины возбудили уголовное дело за оскорбление президента. Она написала в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) в преддверии первого интервью Макрона после одобрения пенсионной реформы фразу: «Мусор будет говорить завтра в 13 часов…». Дело обвиняемой будет рассмотрено 20 июня.

15 апреля президент Франции Макрон подписал закон о пенсионной реформе, в том числе о переносе установленного законом возраста выхода на пенсию до 64 лет. Пенсионная реформа в стране вступит в силу осенью 2023 года. Из-за реформы во Франции не прекращаются протесты.

18 апреля Макрон заявил, что услышал французов и сожалеет, что взаимопонимание было не достигнуто с народом. Он пообещал улучшить условия труда.

Последние на сегодняшний день манифестации против пенсионной реформы прошли 1 мая. Протестующие забрасывали правоохранителей камнями и различными предметами, а те в ответ применяют силу и грубо пытаются оттеснить митингующих.

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