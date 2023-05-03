В России подсчитают Индекс сберегательно-инвестиционной активности населения

В рамках Кавказской инвестиционной выставки ПСБ и Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации подписали соглашение о разработке Индекса сберегательно-инвестиционной активности населения, сообщили в пресс-службе банка.

В рамках проекта планируется проводить систематический мониторинг знаний и навыков граждан Российской Федерации в сфере сбережений и инвестиций и информировать общество, государственные институты и предпринимателей о развитии инвестиционного сектора.

«Вместе с НИФИ Минфина России мы запускаем новый важный проект, направленный на повышение уровня финансовой грамотности в Российской Федерации. В рамках его подготовки планируется оценивать уровень инвестиционной активности населения, замерять степень доверия к рынку инвестиций, выявлять барьеры на пути к регулярным финансовым и нефинансовым вложениям, а также распространенность среди россиян паттернов сберегательного поведения. Наши регулярные замеры покажут динамику изменений в секторе, позволят сделать прогнозы о переменах в сберегательно-инвестиционной активности и будут способствовать разработке новых актуальных решений, что в конечном итоге будет способствовать укреплению устойчивости российской экономики», — заявила старший вице-президент — директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

«Определение индекса сберегательно-инвестиционной активности наших граждан, мониторинг их знаний и навыков в этой сфере — несомненно, важная задача в рамках повышения финансовой культуры в стране. Ее решение позволит нам получать качественную обратную связь, корректировать просветительскую работу в соответствии с реальными запросами и как следствие сделать ее более эффективной. Реализовать такой масштабный проект без помощи и экспертизы ведущих банков страны вряд ли получится. Очень рады партнерству с ПСБ в этом направлении», — сказал руководитель дирекции финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации Михаил Сергейчик.