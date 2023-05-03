Мишустин призвал развивать водное и дорожное сообщение на Кавказе
В России необходимо развивать водное и дорожное сообщение на Кавказе. Об этом председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил на заседании правительственной комиссии по развитию региона, которое прошло 3 мая в Минеральных Водах, сообщил корреспондент «Известий».
«В нынешних условиях в глобальном коридоре Север – Юг Северный Кавказ становится ключевым транспортно-логистическим узлом. И поэтому, конечно, нужно наращивать водное и дорожное сообщение, создавая всю необходимую инфраструктуру», — заявил премьер-министр.
По его словам, это даст дополнительные возможности для увеличения объемов поставок российских товаров на новые перспективные рынки сбыта.
Замглавы Министерства транспорта РФ Валентин Иванов, в свою очередь, сообщил, что через Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) проходят участки международного транспортного коридора Север – Юг, который позволяет переориентировать экспорт в направлении стран Азии и Ближнего Востока.
«Важно, что в его развитие сегодня вовлечены практически все виды транспорта», — подчеркнул он.
Замминистра отметил, что транспортная структура СКФО — это автомобильные дороги протяженностью более 92 тыс. км, на которых работают 14 пунктов пропуска на границах с Азербайджаном, Грузией и Южной Осетией. Кроме того, функционируют семь аэропортов, из которых шесть являются международными.
Ранее, 15 ноября 2022 года, Мишустин заявил, что правительство России планирует выделить более 4 трлн рублей на развитие транспорта в стране в течение 2023–2025 годов. По его словам, среди ключевых задач, которые стоят перед транспортной отраслью, — поддержка связанности территорий страны, повышение мобильности людей и увеличение грузовых перевозок.