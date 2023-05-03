Рабочий погиб от удара током в Челябинской области
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели электромонтера в Октябрьском районе Челябинской области. Мужчину ударило током.
Трагедия произошла 1 мая на территории электроподстанции в селе Подовинном. 34-летний рабочий проводил аварийный осмотр блока распределительной подстанции и прикоснулся к элементу, который находился под напряжением, в результате чего получил смертельную травму. Об этом сообщает Kursdela.biz.
Следователи проводят проверку для установления всех обстоятельств происшествия.
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