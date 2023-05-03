Минздрав сообщил об опережающих темпах выпуска вакцин от кори

Выпуск вакцин против кори идет в России опережающими темпами, ожидаются дополнительные поставки в регионы. Об этом заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ в среду, 3 мая.

«Выпуск вакцин для профилактики кори идет опережающими темпами. Ожидаются дополнительные поставки вакцины в регионы, в том числе для вакцинации по эпидпоказаниям», — сообщили «РИА Новости» в ведомстве.

Там добавили, что за последнюю декаду апреля в гражданский оборот было выпущено более 550 тыс. доз вакцины российского производства.

В Минздраве также уточнили, что регионы при необходимости могут производить соответствующие дополнительные закупки.

Днем ранее сообщалось о выявлении случая заболевания корью в МГУ им. М.Ю. Ломоносова. учебном корпусе, где был зарегистрирован случай заболевания, располагаются факультеты вычислительной математики и кибернетики, космических исследований и педагогического образования.

В тот же день в московском департаменте здравоохранения заявили о том, что в Москве зарегистрированы единичные очаги кори. По словам специалистов, практически все заболевающие — это не привитые против кори граждане, что и служит причиной заболевания.

Там же напомнили, что в столице можно бесплатно пройти вакцинацию от кори. Прививку могут сделать дети и взрослые от 18 до 35 лет, если ранее они не болели и не делали прививки. Кроме того, прививают граждан от 36 до 55 лет, кому это положено по профессии: сотрудников общепита, социальной сферы и сферы услуг, а также мигрантов, прибывших с территорий с неблагополучной эпидобстановкой.

До этого, в апреле, в Роспотребнадзоре перечислили некоторые симптомы заражения корью. Среди них — отек век и одутловатость лица, которые могут появиться на третий-четвертый день, хотя сыпи еще может не быть. Воспаление, как правило, возникает чуть позже и продолжается в течение трех-четырех дней.