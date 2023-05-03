Реклама
Прямой эфир
Общество
Вильфанд предупредил о сильном похолодании и мокром снеге на выходных в Москве
Армия
МО РФ впервые сообщило о перехваченной управляемой бомбе JDAM производства США
Общество
Песков подтвердил проведение парада Победы на Красной площади 9 мая
Экономика
Курс доллара опустился ниже 79 рублей впервые с начала апреля
Происшествия
Не выходивший на связь вертолет Ми-2 совершил посадку в Забайкалье
Общество
ФСБ разоблачила украинских организаторов диверсий и терактов в Крыму
Мир
СМИ сообщают о девяти погибших при стрельбе в школе в Белграде
Политика
В ГД внесли поправки о проведении выборов в новых регионах при военном положении
Общество
ФСБ зафиксировала рост числа поездок иностранцев в Россию в 2023 году
Мир
Песков заявил о скромных поводах для оптимизма по зерновой сделке
Мир
Захарова заявила о росте угрозы терроризма из-за распространения оружия с Украины
Экономика
Россияне стали чаще брать кредит на первый взнос по ипотеке
Происшествия
В Кремле сообщили о попытке атаки дронов на резиденцию Путина
Сюжет:

В США указали на выбор Зеленского между диалогом с РФ или продолжением боев

Подполковник армии США Дэвис: Зеленский должен выбрать между диалогом с РФ или продолжением боев
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/President Of Ukraine
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президенту Украины Владимиру Зеленскому для окончания конфликта придется выбирать между мирными переговорами с РФ и продолжением боевых действий, которое приведет еще к большим потерям, сообщил подполковник американской армии Дэниел Дэвис изданию 19FortyFive 2 мая.

«Зеленский не хочет соглашаться на любую сделку, в результате которой украинская территория останется под контролем России. Но реальность такова, что у него нет возможности полностью вытеснить российскую армию», — подчеркнул собеседник.

Дэвис отметил также, что у Украины нет шансов вытеснить армию России. Он считает, что контрнаступление, о котором сейчас упоминает Киев, не принесет ему существенных успехов по причине отсутствия достаточной военной мощи, написала «Газета.Ru». Как сказал подполковник, в Европе это понимают и рассчитывают на решение Зеленского организовать переговоры.

«Пока не будет соответствующего решения США, не будет и переговоров»
Экс-премьер Украины Николай Азаров — о возможности диалога Москвы и Киева, дальнейших поставках западного оружия и коррупции в стране

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 27 апреля обвинил Киев в неспособности вести переговоры, а также в отказе отвечать за свои слова. Он отметил, что с Украиной на данный момент разговаривать не о чем.

Днем ранее Зеленский после телефонного разговора с председателем Китая Си Цзиньпином сказал, что мир не будет достигнут за счет территориальных компромиссов с Россией.

Последний очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся в марте 2022 года в Турции, однако уже осенью Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023