В США указали на выбор Зеленского между диалогом с РФ или продолжением боев
Президенту Украины Владимиру Зеленскому для окончания конфликта придется выбирать между мирными переговорами с РФ и продолжением боевых действий, которое приведет еще к большим потерям, сообщил подполковник американской армии Дэниел Дэвис изданию 19FortyFive 2 мая.
«Зеленский не хочет соглашаться на любую сделку, в результате которой украинская территория останется под контролем России. Но реальность такова, что у него нет возможности полностью вытеснить российскую армию», — подчеркнул собеседник.
Дэвис отметил также, что у Украины нет шансов вытеснить армию России. Он считает, что контрнаступление, о котором сейчас упоминает Киев, не принесет ему существенных успехов по причине отсутствия достаточной военной мощи, написала «Газета.Ru». Как сказал подполковник, в Европе это понимают и рассчитывают на решение Зеленского организовать переговоры.
Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 27 апреля обвинил Киев в неспособности вести переговоры, а также в отказе отвечать за свои слова. Он отметил, что с Украиной на данный момент разговаривать не о чем.
Днем ранее Зеленский после телефонного разговора с председателем Китая Си Цзиньпином сказал, что мир не будет достигнут за счет территориальных компромиссов с Россией.
Последний очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся в марте 2022 года в Турции, однако уже осенью Киев официально отказался от контактов с Москвой.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.