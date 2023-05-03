Семь человек погибли в Подмосковье на праздничных выходных из-за пожаров в частных домах
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- Семь человек погибли в Подмосковье на праздничных выходных из-за пожаров в частных домах
Семь человек погибли в Московской области на минувших праздничных выходных из-за в пожаров в частных и садовых домах. Об этом сообщил замначальника регионального главка МЧС РФ Александр Медведев.
«По статистике пожаров за майские праздники, к сожалению, выросло количество пожаров в частном жилом секторе и садовых домиках. Как следствие, это повлекло и значительное увеличение гибели людей. В три раза увеличилось количество погибших, семь случаев гибели зафиксировано за три дня», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».
Ранее в этот день стало известно, что прокуратура Московской области контролирует выяснение обстоятельств и причин пожара в городе Балашихе.
О происшествии стало известно 2 мая. По данным экстренных служб, в результате возгорания три человека погибли, два были госпитализированы, сообщает телеканал «360». Огонь ликвидирован на площади около 300 кв. м.