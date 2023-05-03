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МО РФ впервые сообщило о перехваченной управляемой бомбе JDAM производства США

Минобороны: ПВО России перехватили американскую «умную» бомбу JDAM в зоне СВО
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Фото: REUTERS
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Минобороны РФ впервые сообщило о том, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили управляемую бомбу JDAM производства США в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в среду, 3 мая, сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS и одна управляемая авиационная бомба производства США JDAM», — уточнил он.

Вместе с тем, по словам генерал-лейтенанта, уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Подстепное Херсонской области, Ольшаны, Сватово Луганской Народной Республики (ЛНР), Сергеевка, Волноваха, Васильевка Донецкой Народной Республики (ДНР), Таволжанка Харьковской области, а также Ромашково Сумской области.

Конашенков добавил, что всего с начала спецоперации были уничтожены 416 самолетов, 230 вертолетов, 3935 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8948 танков и других боевых бронированных машин, а также 9928 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Ранее, 10 марта, украинское издание «Страна.ua» сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили американскую высокоточную бомбу JDAM в районе поселка Курдюмовка к югу от Артемовска (украинское название — Бахмут).

В конце февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что Вашингтон поставит Киеву модифицированные комплекты JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition Extended Range) с GPS-наведением и дальностью действия до 72 км. Такие комплексы позволяют преобразовывать обычные авиационные боеприпасы в управляемые.

При этом в материале отметили, что Пентагон официально не признал, что отправляет модифицированную версию боеприпаса. Однако 21 декабря в штаб-квартире миноброны Соединенных Штатов подчеркнули, что в очередном пакете военной помощи Украине будут «высокоточные авиационные боеприпасы», не назвав их модель и количество.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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