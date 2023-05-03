Опубликовано видео атаки украинских дронов на нефтебазу в Краснодарском крае
В Сети появилось видео нападения украинских дронов на нефтебазу в поселке Волна в Краснодарском крае.
Атака была совершена в ночь на среду, 3 мая. В результате загорелся резервуар с нефтепродуктами. Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м.
Пожару был присвоен высший ранг сложности. На месте происшествия работают все экстренные службы, а также пожарные расчеты МЧС. По данным «Известий», объем резервуара с нефтью составляет 20 тыс. куб. м.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опроверг сообщения об эвакуации людей в связи с пожаром на нефтебазе. По его словам, ситуация не требует таких действий.