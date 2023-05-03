Дилеры спрогнозировали рост российского авторынка на 10%

По прогнозам автодилеров, российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей во II квартале 2023 года ждет рост. Об этом рассказал в среду, 3 мая, президент Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин.

По его словам, положительная динамика авторынка связана с ростом поставок китайских марок, выходом обновленной модели Lada Vesta и низкой базой.

«Я думаю, что мы начнем прошлый год обгонять на 10%. Во-первых, благодаря китайцам, плюс «АвтоВАЗ» Vesta выпустит, а это массовый автомобиль», — отметил Подщеколдин в беседе с «РИА Новости».

Ранее, в апреле, шеф-редактор АЭИ «Прайм», экономический обозреватель Наталья Карнова объяснила, почему цена на новые автомобили в России снижается, а стоимость подержанных машин растет. По словам эксперта, новые машины оказались слишком дорогими для покупателей. К тому же большинство марок, которые раньше были вполне доступными, сейчас отсутствуют на российском рынке, а если какие-то из импортных автомобилей попадают в Россию, то происходит это с помощью параллельного импорта и продают их по заоблачным расценкам.

В том же месяце автоэксперты сообщали, что наблюдаемое снижение курса российской валюты уже привело к росту цен на некоторые модели автомобилей. Они предположили в беседе с «Известиями», что с ростом цен на машины некоторые игроки рынка переориентируются, делая упор на другие направления бизнеса.