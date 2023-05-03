Omoda показала спортивный седан S5 GT
Китайская марка Omoda показала спортивный седан S5 GT, который появится в России, сообщает портал Motor.ru.
В настоящее время цены на обычный седан Omoda S5 начинаются от 2,16 млн рублей, а версия с турбомотором стоит 2,47 млн рублей.
Отмечается, что новый Omoda S5 GT почти в точности повторяет китайский Chery Arrizo 5 GT образца 2022 года. Ожидается, что в России автомобиль появится в июле. Предполагается, что это будет версия с 1,5-литровым двигателем на 156 л.с.
Кроме того, автомобиль получит оригинальный интерьер с объединенными под стеклом экранами приборной панели и медиасистемы.
В декабре прошлого года Chery Omoda 5 заработал пять звезд из пяти возможных в краш-тесте EuroNCAP.
Бренд Omoda вышел на российский рынок в октябре 2022 года, а первой моделью стал кроссовер C5.