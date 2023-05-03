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Замдиректора предприятия будут судить за электротравму подростка в Рязани

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В Рязани передано в суд уголовное дело по факту получения электротравмы подростком. Обвинения предъявлены заместителю директора предприятия, где расположена трансформаторная подстанция.

По данным следствия, 13-летний мальчик прошел внутрь здания подстанции и прикоснулся к электрическим кабелям. В результате подросток получил ожоги тела, произошла травматическая ампутация нескольких пальцев рук. Несовершеннолетнему была установлена группа инвалидности. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

Уголовное дело было возбуждено по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Установлено, что обвиняемый отвечает за обеспечение сохранности объектов электрического и газового хозяйства предприятия. Он не принял меры, препятствующие несанкционированному доступу людей в здание подстанции.

Обвиняемый признал вину в полном объеме и добровольно возместил моральный и материальный ущерб в сумме 500 тыс. рублей. Материалы уголовного дела направлены в суд.

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