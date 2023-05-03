Карта спецоперации на Украине 3 мая

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 3 мая можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Стельмаховки ЛНР и Каменки Харьковской области. Потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

На краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника в районах Невского и Червоной Дибровы ЛНР. Уничтожены более 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, а также две гаубицы «Мста-Б».

На донецком направлении штурмовые отряды вели бои в западной части Артемовска. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывают действия противника на флангах. Поражены подразделения противника в районах Григоровки и Богдановки ДНР. Потери противника составили более 385 украинских военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На южнодонецком и запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара ДНР, Темировки и Гуляйполя Запорожской области. Потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица «Гиацинт-Б».

На херсонском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица «Гиацинт-Б» и самоходная артиллерийская установка «Акация».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 416 самолетов, 230 вертолетов, 3935 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8948 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4717 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9928 единиц специальной военной автомобильной техники.