Боррель заявил о разработке механизма накладывания санкций за коррупцию

Европейский союз (ЕС) намерен разработать механизм, который позволит накладывать санкции за коррупцию в любой стране мира. Об этом 3 мая заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«Я передал сегодня в Совет ЕС проект санкционного механизма, который будут применять за коррупцию, который позволит бороться с ней по всему миру. Я рассчитываю на его скорейшее утверждение», — сказал он на пресс-конференции.

Боррель не уточнил, на каком основании Европейская комиссия (ЕК) будет определять причастность лиц к коррупции.

Ранее, 5 апреля, власти США ввели визовые ограничения в отношении четырех членов Высшего совета юстиции Грузии, якобы причастных к серьезной коррупции. Им и их ближайшим родственникам запрещен въезд в Соединенные Штаты.

До этого, 2 февраля, два депутата Европарламента (ЕП) были лишены неприкосновенности в связи с обвинениями в коррупции, которые связаны с чемпионатом мира по футболу в Катаре. Неприкосновенности лишились бельгийский евродепутат Марк Тарабелла и итальянский Андреа Коццолино.

В январе президент Польши Анджей Дуда указал, что Евросоюз не должен учить другие страны верховенству права после коррупционного скандала в Европейском парламенте.

Коррупционный скандал в Европарламенте разгорелся в декабре 2022 года. Тогда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан даже предложил распустить Европарламент в связи с уличением в коррупции зампредседателя органа Евы Кайли. Ее 9 декабря задержали в Бельгии по делу о взятках, связанному с ЧМ-2022 в Катаре.