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Додон указал на подчинение молдавских СМИ правящему режиму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Средства массовой информации (СМИ) Молдавии подчинены власти и обслуживают интересы правящего режима. Об этом 3 мая, во Всемирный день свободы печати, заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон.

«Во Всемирный день свободы печати с сожалением вынужден констатировать, что за всю историю независимости страны сегодня молдавские СМИ впервые столь сильно подчинены действующей власти», — сказал политик.

Додон добавил, что вся молдавская пресса обслуживает действующий режим.

Лишь бы не было страны: для чего Молдавия ссорится с Россией
Кишинев нацелен на полный разрыв отношений

Ранее, 20 апреля, Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии заблокировала сайты ряда российских СМИ. Перечень дополнили порталами politnavigator.net, politnavigator.news, news-front.info.

В марте СИБ распорядилась заблокировать пять сайтов агентства Sputnik.

В декабре 2022 года Кишинев приостановил лицензию телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6 и Orhei TV. Эти СМИ, по мнению властей Молдавии, якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, что приводит к риску дезинформации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда назвала решение Кишинева актом политической цензуры.Также она отмечала, что Запад втягивает Молдавию в антироссийскую кампанию по сценарию, аналогичному украинскому.

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