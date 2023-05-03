Додон указал на подчинение молдавских СМИ правящему режиму
Средства массовой информации (СМИ) Молдавии подчинены власти и обслуживают интересы правящего режима. Об этом 3 мая, во Всемирный день свободы печати, заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон.
«Во Всемирный день свободы печати с сожалением вынужден констатировать, что за всю историю независимости страны сегодня молдавские СМИ впервые столь сильно подчинены действующей власти», — сказал политик.
Додон добавил, что вся молдавская пресса обслуживает действующий режим.
Ранее, 20 апреля, Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии заблокировала сайты ряда российских СМИ. Перечень дополнили порталами politnavigator.net, politnavigator.news, news-front.info.
В марте СИБ распорядилась заблокировать пять сайтов агентства Sputnik.
В декабре 2022 года Кишинев приостановил лицензию телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6 и Orhei TV. Эти СМИ, по мнению властей Молдавии, якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, что приводит к риску дезинформации.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда назвала решение Кишинева актом политической цензуры.Также она отмечала, что Запад втягивает Молдавию в антироссийскую кампанию по сценарию, аналогичному украинскому.