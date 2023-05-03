Автомобили массово эвакуируют со стоянок для инвалидов в Ставрополе
В Ставрополе начались массовые проверки соблюдения правил парковки на местах для инвалидов. Нарушителям грозит крупный штраф. Автостоянки проверяют инспекторы ДПС и сотрудники городских ведомств. Нарушителей ждет эвакуация.
Как пишет NewsTracker, на прошлой неделе комиссия городской администрации совместно с ГИБДД проверила восемь паркингов, на которых есть места для инвалидов. Были выявлены трое нарушителей, их автомобили эвакуировали. В отношении двух владельцев автомобилей составили административные протоколы.
В мэрии Ставрополя отметили, что правила остановки или стоянки на транспортных местах, отведенных для машин инвалидов, прописаны в ПДД, за их нарушение предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей.