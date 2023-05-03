Сместить «Акрон»: превью решающих матчей Кубка России

Уже 3 мая в футбольном Кубке России пройдут финальные матчи в двух турнирных сетках. В Пути РПЛ «Урал» примет ЦСКА (первый матч закончился ничьей 1:1), а в Пути регионов сильнейшего определят «Акрон» и «Краснодар». Клуб из Тольятти — главная сенсация этого розыгрыша. Представители ФНЛ уже выбили из турнира четыре московских клуба («Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак») и, похоже, не собираются останавливаться на достигнутом.

«Урал» или ЦСКА

Игра в Москве между командами закончилась ничьей: после гола Эрика Бикфалви на 70-й минуте ЦСКА спасся, реализовав пенальти на 89-й минуте встречи — гол на счету Хесуса Медины.

Ответный матч в Екатеринбурге определит, кто отправится в финал в «Лужниках» напрямую, а кто может это сделать через Путь регионов. Проигравший в финале Пути РПЛ не вылетит, а сыграет с победителем пары «Краснодар» — «Акрон».

Интересно, как к этой игре подойдет «Урал», который находится в четырех очках от зоны стыковых матчей. Идущий 13-м в таблице «Нижний Новгород» в следующем туре примет команду Виктора Гончаренко у себя дома. Матч, по сути, определит, ввяжется ли «Урал» в последних турах в эту борьбу или избежит нервной концовки и увеличит отрыв.

На сегодня возможен даже сценарий, при котором «Уралу» придется в июне играть «стыки» и финал Кубка. Учитывая форму команды, это не кажется чем-то невозможным: «Урал» в последних девяти матчах выиграл лишь в одном, а уступил — в пяти.

Команде Гончаренко физически будет непросто выдержать конкуренцию в борьбе за безопасное место в турнирной таблице РПЛ, да еще и бороться за Кубок России.

ЦСКА же продолжает борьбу за медали. Команда Владимира Федотова подходит к сезону в хорошей форме: в последних 10 матчах армейцы выиграли семь и три свели вничью. Чтобы дебютный сезон признали удачным, нужна победа в Кубке.

Победа командам нужна, и чтобы чуть разгрузить календарь: лучше сразу выйти в финал в «Лужниках», чем играть еще один матч с победителем другой пары.

— Все соперники должны быть нам по силам, — сказал «Известиям» полузащитник армейцев Кирилл Глебов. — ЦСКА — такой клуб, который должен обыгрывать всех, поэтому нет никакой неуверенности или недонастроя. Хотим победить в ответном кубковом матче против «Урала» и пройти дальше.

Будет ли очередная сенсация от «Акрона»

Главное открытие Кубка России — «Акрон». Команда Евгения Калешина уже выбила из турнира «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».

— Вполне допускаю, что нам было проще играть против «Краснодара» в атаке, потому что в отличие от других команд он не оборонялся против нас всей командой у своей штрафной, — рассказал «Известиям» защитник «Спартака» Павел Маслов. — Этой весной так против нас до этого не действовал «Урал», который играл в прессинг. А с «Краснодаром» за исключением первых 30 минут мы редко теряли мяч, остальную часть игры из обороны выходили спокойно. Проблемой было то, что дальше не могли довести мяч. Но выход из обороны в принципе не был затруднен. «Акрон» тоже не особо закрывается, но все равно против нас не так активно пытался атаковать. И, когда мы проходили первую стадию прессинга, они все равно откатывались в компактный блок 4–5–1. По большому счету все были за линией мяча и создавали плотность. Мой совет «Краснодару», как пройти «Акрон»? Не буду ничего советовать: это не моя юрисдикция. Это самодостаточный клуб. Думаю только о себе и «Спартаке».

Теперь они сыграют в гостях против «Краснодара» в финале Пути регионов. Тут у команд будет только один шанс, и сетка не позволяет спастись — проигравший завершит участие в Кубке России.

«Акрон» добрался до такой стадии из самой сложной сетки, переиграв все московские клубы в матчах на вылет. А тренер Евгений Калешин уже иронизировал, что Лигу чемпионов выиграть проще, чем Кубок России по Пути регионов.

Но до финала в «Лужниках» всего два матча, и «Акрон» уже показывал, что не стоит его недооценивать в играх, к которым он подходит в статусе аутсайдера.

— Это будет довольно тяжелый матч для нас, — заявил «Известиям» вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. — «Акрон» — очень хорошая команда, что и продемонстрировала в Кубке России благодаря победам над очень серьезными соперниками. Так что нам надо быть готовыми к этой игре, но мы сделаем все, чтобы победить.

Матч будет особенным и для самого тренера Калешина: он играл в «Краснодаре», начинал там тренерскую карьеру, затем работал в клубе-антагонисте «Кубани». И матч при полных трибунах стадиона «Краснодар» на решающей стадии Кубка для него точно будет главным за время тренерской работы.

А «Краснодар» не побеждал в последних двух матчах РПЛ, в прошлой стадии Кубка прошел «Крылья Советов» только по пенальти. Да, команда Владимира Ивича подходит к игре с «Акроном» в статусе фаворита, но никто не удивится, если дальше пройдут гости.

Для «Акрона» сегодня Кубок — основной турнир, поскольку в ФНЛ команда, по сути, решила все задачи. После прихода в клуб осенью Калешин смог вытащить команду из зоны вылета, и теперь ей не грозит понижение в классе. Отчасти поэтому «Акрон» в последних матчах проиграл «Нефтехимику» 0:3 и сыграл вничью с «Кубанью» 1:1 — там уже всё понятно. Все эмоции, мотивацию и желание забирает Кубок, где «Акрон» — главный творец сенсаций.