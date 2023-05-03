Медведь вышел на прогулку к дачам в Дивногорске
Медведь вышел на прогулку к садовым участкам в городе Дивногорск Красноярского края, рассказал мэр Сергей Егоров. Косолапого заметили дачники у СНТ «Таволга».
Как отмечает ИА KrasnoyarskMedia, этот случай выхода хищника к людям стал первым в этом году. Информацию о медведе направили в министерство экологии и полицию.
Егоров также попросил горожан соблюдать осторожность.
Днем ранее сообщалось, что медведь напал на жителя Бурятии. Сейчас мужчина в больнице, его здоровью ничего не угрожает.