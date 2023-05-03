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Врач предупредил о токсическом вреде вейпов

Нарколог Масякин: использование вейпов не поможет побороть никотиновую зависимость
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы, директор МНПЦ наркологии Депздрава Москвы Антон Масякин рассказал в среду, 3 мая, чем опасны вейпы и другие электронные средства доставки никотина (ЭСДН). Он подчеркнул, что безопасного потребления никотиносодержащей продукции не существует.

Врач отметил, что изучение токсического вреда вейпов и других ЭСДН активно продолжается. Токсический эффект от использования этих устройств связан с пропиленгликолем и глицерином. При их нагревании образуется акролеин, ацетальдегид, нитрозамины и другие вредные вещества. Токсический эффект связан и с ароматическими добавками.

«Поражение легких зависит от того, какую смесь потребляет вейпер, и от изначального состояния его иммунной системы. У одних может развиться бронхит, у других бронхиолит, у третьих — альвеолит либо липоидная пневмония», — предупредил психиатр-нарколог в беседе с Lenta.Ru.

Масякин выразил уверенность, что по мере изучения токсических эффектов электронных сигарет и других подобных устройств диапазон рисков различных заболеваний будет только нарастать.

Сейчас уже известно, что при потреблении ЭСДН возрастают риски сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Особенно опасно использование вейпов подростками и беременными женщинами. Активное курение ЭСДН также способно приводить к передозировкам с обмороками и утратой сознания.

Специалист отметил, что у ЭСДН токсический компонент действительно ниже, чем у обычных сигарет, и многие люди используют вейпы с целью отказа от потребления обычных сигарет. Но их использование не поможет побороть никотиновую зависимость, предупредил он.

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28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, предусматривающий также запрет оборота ароматизированных жидкостей, усиливающих никотиновую зависимость, передает НСН.

Законом полностью исключается продажа лицам, не достигшим 18 лет, вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним. Также запрещается распространение вейпов на выставках, ярмарках, дистанционно, с использованием автоматов, путем развозной или разносной торговли.

Продавать вейпы можно будет только в розничных магазинах. Их открытая выкладка будет запрещена, продавцы также не смогут предоставить на них скидки. При этом исключается демонстрация потребления никотинсодержащей продукции с помощью вейпов в рекламе.

Ранее, 13 апреля, Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о повышении штрафов за продажу табачной и никотинсодержащей продукции и устройств несовершеннолетним. Так, для физических лиц штраф составит от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, для юридических лиц — от 400 тыс. до 600 тыс. рублей.

12 апреля депутат Госдумы Петр Толстой заявил, что дети не в состоянии осознать, какой вред курение вейпов может нанести их здоровью. «Ситуация вышла из-под контроля. Это действительно настоящая эпидеми», — цитирует его телеканал «Звезда».

До этого, 11 апреля, ГД приняла на пленарном заседании закон об ограничении продажи вейпов и жидкостей к ним. Он коснулся запрета любых видов торговли, включая розничную и дистанционную, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции.

В тот же день Роспотребнадзор концептуально поддержал регулирование продаж бестабачных смесей для кальянов. В ведомстве отметили, что такой подход поможет снизить потребление бестабачных курительных смесей.

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