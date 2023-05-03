Жителя Волгограда ждет суд за убийство жены током

Суд Волгоградской области рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Дубовского района, который по неосторожности убил свою супругу. Он неправильно установил водонагреватель в ванной комнате, и женщина скончалась от удара током.

Следствие установило, что в ноябре 2022 года обвиняемый установил водонагреватель в ванной и подключил его к сети через удлинитель, а не через отдельную от водного щитка линию. Штепсельную вилку он вставил без заземления.

Из-за неправильного монтажа жена хозяина квартиры, включая водонагреватель, получила сильный удар током. Женщина скончалась на месте, пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру».

Ранее, 25 апреля, сообщалось, что в Красноярском крае СКР проводит проверку по факту гибели 21-летней девушки от удара током. По данным следствия, девушка находилась дома одна и принимала ванну с мобильным телефоном в руках. Предположительно, она попыталась подключить устройство к зарядке и получила удар током.