В Сочи установят более 800 дополнительных видеокамер

Более 800 дополнительных видеокамер установят в Сочи до конца года на пляжах, детских площадках, фонтанных комплексах и в других местах скопления людей. Об этом заявил глава курорта Алексей Копайгородский на планерном совещании, сообщает пресс-служба городской мэрии.

«Продолжаем развивать систему видеонаблюдения на курорте. В целом мы стремимся к тому, чтобы весь город был виден, как на ладони, со всех ракурсов и секторов», — сказал градоначальник. Его слова приводит ИА KrasnodarMedia в среду, 3 мая.

Сейчас в Сочи в составе системы «Безопасный город» на курорте установлено порядка 2,5 тыс. камер — почти вдвое больше, чем в 2014 году.

Также с марта текущего года в городе начали разворачивать комплекс «Купол», в составе которого насчитывается 250 видеокамер. При помощи этой системы можно осуществлять поиск по лицам, силуэтам, цвету одежды, а также автоматически сопоставлять распознанные лица с базами розыска. «Купол» будет работать на базе самообучающихся алгоритмов искусственного интеллекта.