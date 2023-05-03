В Госдуму внесли поправки о выборах в новых регионах во время военного положения
В Госдуму внесли поправки, касающиеся проведения выборов в четырех новых регионах — Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Херсонской и Запорожской областях с учетом военного положения. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Они учитывают корректировки конституционного закона о военном положении в новых регионах, где действует такой правовой режим.
«Они нужны для согласования разных законодательных актов при проведении выборов в регионах, где введен режим военного положения: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях», — отметил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, который является одним из авторов закона.
Отмечается, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях выборы в законодательные органы власти, запланированные на второе воскресенье сентября 2023 года, должны пройти по конституционным законам о принятии новых регионов в состав России.
В сентябре 2023 года в единый день голосования (второе воскресенье сентября) в ДНР планируют выбрать главу республики и провести парламентские выборы. В конце прошлого года Пушилин говорил о том, что считает личной обязанностью довести ситуацию до победы и выполнить все задачи.
Врио главы ДНР Денис Пушилин уже заявил 27 апреля о том, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы региона в этом году.
30 сентября 2022 года ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ. Переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года.