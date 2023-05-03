Продюсер Стас Намин перевел мошенникам около 1 млн рублей

Мошенники убедили продюсера и музыканта Стаса Намина перевести почти 1 млн рублей на предоставленные ими номера счетов. Об этом в среду, 3 мая, сообщило ИА REGNUM со ссылкой на источник.

С заявлением в полицию Москвы ранее в этот день обратилась замруководителя Театра Стаса Намина Анна Исаева. По ее словам, руководителя обманули неизвестные мошенники.

«Я не знаю, как точно его обманули. Но, скорее всего, так же, как и всех разводят по телефону. Даже очень умных людей можно развести. Где-то около миллиона рублей Стас перевел этим мошенникам», — объяснила она.

Исаева написала заявление, так как у нее есть соответствующая доверенность от Намина. Сейчас музыкант находится не в столице и вернется в Москву только 6 мая.

По данным следствия, неизвестные позвонили музыканту в середине апреля на WhatsApp и убедили мужчину перевести крупную сумму на различные счета. Начата доследственная проверка, запрошена информация у банковских организаций.

Стас Намин создал группы «Цветы» и «Парк Горького», автор многих песен.

Ранее, 1 мая, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, с каких телефонных номеров чаще всего звонят мошенники.

Он обратил внимание, что лучше не перезванивать на слишком короткие номера или так называемые «сбрасывающие» звонки. Комбинация цифр в начале номера, например +7800, также может указывать на то, что звонок осуществили рекламщики или спамеры.

По словам эксперта, мошенники могут сгенерировать любой номер телефона, поэтому, если звонок поступил со знакомого номера, но во внеурочное время, стоит отнестись к нему с настороженностью.