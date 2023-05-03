Ретро-поезд «Победа» прибудет в Уссурийск 4 мая
Ретро-поезд под паровозной тягой, укомплектованный платформами с военной техникой Великой Отечественной войны, прибудет в Уссурийск 4 мая. Торжественное мероприятие организовывает Дальневосточная железная дорога в честь празднования Дня Победы, сообщает пресс-служба ДВЖД.
Поезд «Победа» прибудет на железнодорожный вокзал в четверг, 4 мая, в 11:00 по местному времени. Состав простоит около часа и отправится во Владивосток, пишет ИА UssurMedia.
Праздничные мероприятия в честь 78-й годовщины Победы стартуют в Уссурийске 3 мая со Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Ленту будут раздавать на городских улицах, площади и территориях крупных торговых центров. Также в этот день в парках пройдут концертные программы. 9 мая в 11:00 часов на площади состоится военный парад.