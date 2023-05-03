Белорусский суд приговорил Романа Протасевича к восьми годам колонии

Минский областной суд приговорил бывшего главного бывшего редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича к восьми годам колонии усиленного режима, сообщило агентство БелТА 3 мая.

Суд признал Протасевича виновным в организации на территории Белоруссии массовых беспорядков, публичных призывах к захвату государственной власти, совершению акта терроризма, а также иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности страны.

Основателя канала Степана Путило приговорили к 20 годам заочно, экс-редактора Яна Рудика к 19 годам заочно.

Обвинение отмечало, что фигуранты дела, находясь преимущественно в Польше, выполняли план заговора с целью захвата государственной власти в стране неконституционным путем.

До вступления в силу приговора, предусматривающего направление осужденного в колонию усиленного режима, Минским областным судом было постановлено оставить Протасевича под домашним арестом, добавили в агентстве.

В декабре 2022 года уголовное дело в отношении руководителей организации NEXTA Путило и Протасевича, а также ее представителя Рудика было передано в суд. В отношении Путило и Рудика с согласия генерального прокурора было проведено специальное производство.

Протасевич был задержан в Минске в мае 2021 года, после того как лайнер компании Ryanair совершил экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. В начале следующего месяца он дал признательные показания по делу об организации протестов в Белоруссии.

27 марта того же года управление следственного комитета по Минску инициировало признание редакции Telegram-канала NEXTA иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Белоруссии. Следствие приобщило к материалам уголовного дела факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения, размещенных в Telegram-каналах.