Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы РФ уничтожили отделение ВСУ при строительстве переправы через реку
Мир
Еврокомиссия выделит €1,5 млрд на производство боеприпасов для ВСУ
Мир
Чавушоглу подтвердил закрытие неба Турции для полетов из Армении в третьи страны
Экономика
Курс доллара опустился ниже 79 рублей впервые с начала апреля
Происшествия
Не выходивший на связь вертолет Ми-2 совершил посадку в Забайкалье
Общество
ФСБ разоблачила украинских организаторов диверсий и терактов в Крыму
Мир
СМИ сообщают о девяти погибших при стрельбе в школе в Белграде
Политика
В ГД внесли поправки о проведении выборов в новых регионах при военном положении
Общество
ФСБ зафиксировала рост числа поездок иностранцев в Россию в 2023 году
Мир
Песков заявил о скромных поводах для оптимизма по зерновой сделке
Мир
Захарова заявила о росте угрозы терроризма из-за распространения оружия с Украины
Общество
Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым пройдет 4 мая
Происшествия
В Кремле сообщили о попытке атаки дронов на резиденцию Путина
Сюжет:

Белорусский суд приговорил Романа Протасевича к восьми годам колонии

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минский областной суд приговорил бывшего главного бывшего редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича к восьми годам колонии усиленного режима, сообщило агентство БелТА 3 мая.

Суд признал Протасевича виновным в организации на территории Белоруссии массовых беспорядков, публичных призывах к захвату государственной власти, совершению акта терроризма, а также иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности страны.

Основателя канала Степана Путило приговорили к 20 годам заочно, экс-редактора Яна Рудика к 19 годам заочно.

Обвинение отмечало, что фигуранты дела, находясь преимущественно в Польше, выполняли план заговора с целью захвата государственной власти в стране неконституционным путем.

До вступления в силу приговора, предусматривающего направление осужденного в колонию усиленного режима, Минским областным судом было постановлено оставить Протасевича под домашним арестом, добавили в агентстве.

Со слезами на глазах: о чем Роман Протасевич рассказал белорусскому ТВ
Оппозиционер признал вину и подтвердил подготовку покушения на Лукашенко

В декабре 2022 года уголовное дело в отношении руководителей организации NEXTA Путило и Протасевича, а также ее представителя Рудика было передано в суд. В отношении Путило и Рудика с согласия генерального прокурора было проведено специальное производство.

Протасевич был задержан в Минске в мае 2021 года, после того как лайнер компании Ryanair совершил экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. В начале следующего месяца он дал признательные показания по делу об организации протестов в Белоруссии.

27 марта того же года управление следственного комитета по Минску инициировало признание редакции Telegram-канала NEXTA иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Белоруссии. Следствие приобщило к материалам уголовного дела факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения, размещенных в Telegram-каналах.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023