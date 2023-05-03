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ФСБ предотвратила покушение на главу Крыма Аксенова со стороны ГУР минобороны Украины

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила покушение на главу Республики Крым Сергея Аксенова, которое готовило Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом уведомила ФСБ в среду, 3 мая.

В сообщении отмечено, что «члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МОУ граждане России и Украины» задержаны.

«У задержанных обнаружены пять готовых к применению СВУ (самодельное взрывное устройство. — Ред.), изготовленных по типу кумулятивного и сосредоточенных зарядов, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании общей массой около 6 кг, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств, трекеры для осуществления слежки, а также средства связи для конспиративного общения с кураторами из ГУР МОУ», — сообщается в пресс-релизе.

Непосредственным организатором оказался связной начальника ГУР Кирилла Буданова офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец 1976 года рождения, который с 2020-го занимал пост замглавы офиса президента Украины.

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В тот же день выяснилось, что ФСБ вскрыла агентурную сеть ГУР Украины, которая готовила серию диверсий и терактов на территории Крыма. В ведомстве указали, что одна диверсионная группа готовила покушения на мэра Ялты и главу Крыма, а вторая под прикрытием бизнеса по торговле свадебными платьями наладила пересылку взрывных устройств из Болгарии в различные регионы РФ.

По данным спецслужб, Машовец лично координировал подготовку убийств высокопоставленных чиновников России.

ФСБ была установлена идентичность взрывчатки в плитах той, которая использовалась для подрыва железнодорожных путей в Крыму 23 февраля текущего года. По такой же схеме, как предполагает следствие, был организован ряд осуществленных на российской территории терактов — убийство журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также подрыв Крымского моста.

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