ФСБ предотвратила покушение на главу Крыма Аксенова со стороны ГУР минобороны Украины

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила покушение на главу Республики Крым Сергея Аксенова, которое готовило Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом уведомила ФСБ в среду, 3 мая.

В сообщении отмечено, что «члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МОУ граждане России и Украины» задержаны.

«У задержанных обнаружены пять готовых к применению СВУ (самодельное взрывное устройство. — Ред.), изготовленных по типу кумулятивного и сосредоточенных зарядов, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании общей массой около 6 кг, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств, трекеры для осуществления слежки, а также средства связи для конспиративного общения с кураторами из ГУР МОУ», — сообщается в пресс-релизе.

Непосредственным организатором оказался связной начальника ГУР Кирилла Буданова офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец 1976 года рождения, который с 2020-го занимал пост замглавы офиса президента Украины.

В тот же день выяснилось, что ФСБ вскрыла агентурную сеть ГУР Украины, которая готовила серию диверсий и терактов на территории Крыма. В ведомстве указали, что одна диверсионная группа готовила покушения на мэра Ялты и главу Крыма, а вторая под прикрытием бизнеса по торговле свадебными платьями наладила пересылку взрывных устройств из Болгарии в различные регионы РФ.

По данным спецслужб, Машовец лично координировал подготовку убийств высокопоставленных чиновников России.

ФСБ была установлена идентичность взрывчатки в плитах той, которая использовалась для подрыва железнодорожных путей в Крыму 23 февраля текущего года. По такой же схеме, как предполагает следствие, был организован ряд осуществленных на российской территории терактов — убийство журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также подрыв Крымского моста.