Минобороны опубликовало кадры работы Су-35 в ходе спецоперации
Минобороны РФ 3 мая опубликовало кадры боевых вылетов истребителей Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) России в ходе спецоперации.
На кадрах видно, как самолет тщательно готовят к вылету. Показаны полет воздушного судна, вид из иллюминатора, а также пуск ракеты. Видеоряд завершается посадкой самолета глубокой ночью.
Как уточняет ведомство, в ходе выполнения боевых задач отработаны заданные цели в неназванной регионе, также осуществлялось прикрытие действий самолетов бомбардировочной, штурмовой авиации и вертолетов. Последние наносили удары по военным объектам украинской армии.
Уточняется, что на истребители были подвешены ракеты разного класса. Результатом работы авиации стало уничтожение самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Су-35 — это сверхманевренный истребитель, один из основных в военной авиации России. В его вооружение входит ракеты «воздух – воздух», «воздух – земля», высокоточные и неуправляемые боеприпасы.
Ранее в этот день оборонное ведомство поделилось кадрами работы артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ). Десантники используют беспилотные летательные аппараты для обнаружения позиций украинских военных. Экипажи самоходных орудий «Нона» совершают марш на огневые позиции, проводят прицеливание и наносят огневое поражение. Корректирование огня и контроль поражения целей осуществляются с квадрокоптеров.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.