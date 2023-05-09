Выступление Путина 9 мая 2023 года: во сколько трансляция

9 мая в России отмечается День Победы. По случаю 78-й годовщины знаменательной даты в Москве пройдет парад Победы.

Ежегодно с речью на мероприятии выступает Владимир Путин. Пресс-секретарь Дмитрий Песков анонсировал поздравление президента и в этом году.

Выступление российского лидера отличается по продолжительности, но начинается, как правило, после смотра войск, произведенного министром обороны Сергеем Шойгу. В минувшем году Путин начал обращение к гражданам России спустя 15 минут после официального начала парада в 10:00 мск.

В своей речи президент подчеркивает подвиг ветеранов Великой Отечественной войны и вклад тружеников тыла. Отмечает важность сохранения памяти о тех, кто сокрушил нацизм, и гордость поколением победителей.

Что скажет Путин 9 мая 2023 года, станет известно в ходе трансляции. Прямой эфир с Красной площади будет доступен на нашем сайте.

«Известия» также публикуют программу культурных мероприятий на День Победы в Москве и прогноз погоды для удобства планирования досуга в длинные праздничные выходные.