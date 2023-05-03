Снег выпал в некоторых районах Армении
Снег выпал в среду в горных районах Армении, ожидаются морозы до минус пяти градусов. Об этом 3 мая сообщили в республиканском центре центр гидрометеорологии и мониторинга.
«Третьего и в ночь на 4 мая в горных районах республики и в Лорийской области (на севере страны) ожидается от 0 до 5 градусов мороза», — говорится в соцсетях центра.
Синоптики отметили, что похолодание будет сопровождаться снегопадом.
В Ереване метеорологи прогнозируют 3 мая дождь и грозу.
Снежная погода в начале мая — крайне редкое явление для Армении.
В конце апреля синоптики предупредили, что в центре европейской части России ожидаются так называемые возвратные заморозки. По данным специалистов, последняя волна похолодания придет в Москву и области в ночь на 5 мая.