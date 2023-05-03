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Военный эксперт заявил об имиджевом крахе переданных Киеву САУ PzH 2000

Военный эксперт Шурыгин: переданные Киеву САУ PzH 2000 оказались заурядной машиной
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Sven Eckelkamp
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Поставленные Украине немецкие самоходные артиллерийские установки (САУ) Panzerhaubitze (PzH) 2000 не смогли показать себя в ходе специальной военной операции (СВО) России по защите Донбасса. Об этом «Известиям» во вторник, 3 мая, рассказал военный эксперт Владислав Мурыгин.

Как пояснил специалист, до начала СВО PzH 2000 считалась одной из лучших в мире САУ, чуть ли не образцом самоходной артиллерийской установки. Систему хвалили, она хорошо продавалась.

«Но вся проблема в том, что немецкая военная промышленность сталкивалась с боевой реальностью 80 лет тому назад. Они действительно создали очень хорошую пушку, с очень хорошей баллистикой, они оснастили машину хорошей электроникой, которая в условиях европейских полигонов и дорог отлично себя показывала. Как только САУ оказалась в «альтернативной» реальности, то есть в России, где ее предки горели тысячами, оказалось, что САУ нужны другие характеристики», — выразил мнение Шурыгин.

Так, к этим характеристикам относятся выживаемость, проходимость, ремонтопригодность в любых условиях, а также поправка на использование САУ слабо подготовленными в техническом отношении экипажами. Однако эти характеристики не относятся к PzH 2000.

«Произошел имиджевый крах боевой системы, которая считалась идеальной. По общему набору качеств для боевых действий она оказалась достаточно заурядной машиной, не смогла внести перелом и, в общем-то, никак не показала себя», — заключил Шурыгин.

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Ранее газета The New York Times написала, что PzH 2000 оказались хуже приспособлены к распутице, чем советские артиллерийские системы «Пион», которые они должны были заменить как более новые. В статье отмечалось, что на прошлой неделе было принято решение увезти с поля боя все немецкие самоходные артиллерийские установки (САУ) из-за их невозможности покинуть территорию самостоятельно в случае начала российского обстрела.

1 мая газета The Guardian сообщила, что западные страны обеспокоены сообщениями о неготовности ВСУ к контрнаступлению после многомиллиардных финансовых вливаний и передачи большого количества вооружений. В публикации говорилось, что Украина может не справиться с подготовкой достаточного количества боевиков и военной техники для реализации своих целей.

В середине апреля газета The Washington Post указала, что официальные лица США признают факт того, что ВСУ не обладают достаточным количеством боеприпасов для успешного контрнаступления.

В том же месяце глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что контрнаступление, которое усиленно готовится Киевом, обречено на провал. Он напомнил, что ВСУ сильно истощены в силу колоссальных потерь.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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