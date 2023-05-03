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Бывший премьер Франции пошутил о намерении продавать паштет на Красной площади

Le Figaro: экс-премьер Франции Фийон пошутил о желании продавать паштет на Красной площади
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
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Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон на слушаниях в парламенте о его связях с Россией пошутил, что мог бы продавать паштет на Красной площади. Об этом 3 мая сообщило издание Le Figaro.

Парламентское расследование против Фийона инициировала партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». Бывший глава правительства обвиняется в связях с РФ, так как с 2021 года он был членом советов директоров нефтегазовых компаний «Сибур» и «Зарубежнефть». После начала спецоперации в Донбассе он покинул эти должности.

«Свою профессиональную деятельность я веду так, как считаю нужным. Если я захочу торговать паштетом на Красной площади, я буду продавать паштет на Красной площади», — сказал Фийон на слушаниях.

Экс-премьер-министр также отметил, что сталкивался с иностранным вмешательством в политику Франции, но чаще всего оно исходило от США. Он добавил, что его и бывшего французского лидера Николя Саркози пять лет прослушивало американское Агентство национальной безопасности.

Фийон был премьер-министром Франции с 2007 по 2012 год.

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В мае 2022 года апелляционный суд Парижа признал бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона виновным в растрате государственных средств, соучастии и сокрытии нецелевого использования корпоративных активов и приговорил к году тюремного заключения.

В июне 2020 года исправительный суд Парижа вынес решение в отношении Фийона: его признали виновным в фиктивном трудоустройстве своей супруги. Пенелопа Фийон была также признана виновной в соучастии в правонарушении и сокрытии растраты государственных средств.

Политику назначили пять лет лишения свободы, два из которых он должен был отбыть в тюрьме. Его жена была приговорена к условному трехлетнему тюремному сроку. В отношении супругов был назначен штраф в размере €375 тыс. каждому.

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