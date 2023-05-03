Лжеинвалидов будут судить в Татарстане за незаконное получение пособий
В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении десяти граждан, которые обвиняются в мошенничестве. Они незаконно оформили инвалидность для получения пособий.
По данным ИА «Татар-информ», обвиняемые оформляли себе различные группы инвалидности в период с 2016 по 2022 год. Граждане получали ежемесячные выплаты, а также страховые пенсии. Общий размер выплат составил больше 5 млн рублей.
Ущерб получили Пенсионный фонд республики и центр материальной помощи. Следственный комитет собрал достаточную доказательную базу. Материалы уголовного дела направлены в суд.